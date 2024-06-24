«Я знаю пределы болида!» Албон прояснил свою гневную реакцию по радио в гонке ГП Испании

Пилот «Уильямса» Александер Албон прояснил свою гневную реакцию в адрес команды по радио после вылета в гравий во время прохождения четвёртого поворота в гонке Гран-при Испании.

«Я старался беречь шины в четвёртом повороте, так что это было немного странно. Мне нужен был ответ, потому что я знаю пределы нашего автомобиля, и это были не пределы! Потом мы поняли, что дело было в сильном порыве ветра. Но, очевидно, в тот момент мы этого не знали, поэтому каждый раз, когда я проезжал четвёртый поворот, я был немного осторожнее», — приводит слова Албона RaceFans со ссылкой на пресс-службу Формулы-1.

Напомним, по итогам Гран-при Испании Албон показал 18-й результат. Его товарищ по команде Логан Сарджент был 20-м.

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