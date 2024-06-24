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Motorsport: «Альпин» начала переговоры с Карлосом Сайнсом

Motorsport: «Альпин» начала переговоры с Карлосом Сайнсом
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Испанский гонщик Карлос Сайнс может перейти в «Альпин». Как информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники, стороны начали переговоры. Сообщается, что Сайнс мог получить привлекательное предложение.

Отмечается, что предложение Сайнсу поступило всего через пару дней после назначения руководителя команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе на пост исполнительного советника «Альпин».

Напомним, по окончании нынешнего сезона «Альпин» покинет Эстабан Окон, а Сайнс уйдёт из «Феррари». Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Сайнсом-младшим также заинтересованы «Уильямс» и «Ауди», готовящаяся к вступлению в серию.

Недавно издание El Confidencial заявило, что отец Сайнса встречался с Бриаторе и главой «Рено».

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