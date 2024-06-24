Formu1a.uno: технический директор «Феррари» Кардиле принял предложение «Астон Мартин»

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Технический директор «Феррари» Энрико Кардиле принял предложение от британской команды «Астон Мартин». Об этом информирует Formu1a.uno.

«Энрико принял предложение «Астон Мартин» после нескольких важных звонков, которые убедили его переехать в команду Лоуренса Стролла», — говорится в сообщении источника.

Кардиле работает в итальянской команде с 2005 года. Он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе «Скудерии».

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 58 очков. «Феррари» занимает второе место с 270 баллами. Лидирует «Ред Булл» (330 очков).

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