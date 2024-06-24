Дамир Идиятулин одержал вторую подряд победу в RDS GP

Третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии 2024 (RDS GP) впервые в истории прошёл на «обратной» конфигурации оцениваемого участка трассы «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Неожиданности случились уже на стадии топ-16, на которой прекратил борьбу победитель квалификации Аркадий Цареградцев — лидер команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» допустил столкновение с Максимом Гроссманом, и путёвку в топ-8 получил представитель TimeUp. Затем второй гонщик «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — Илья Попов — проиграл в дуэли с пилотом Predator Drift Team Ильёй Полищуком, который получил право выступить в Санкт-Петербурге по wild card как постоянный участник межрегионального турнира RDS Europe. Следом в четвертьфинал пробился напарник Ильи по команде и коллега по «младшей» серии Алексей Козлов, взявший верх над Денисом Мигалем из Fresh Racing.

Фото: RDS GP

При этом другие пилоты Fresh Racing оказались более удачливыми. Дамир Идиятулин справился с Анатолием Щербаком (VSTeam CarX), а Евгений Лосев стал сильнейшим в дуэли с Георгием Чивчяном — четырёхкратный чемпион RDS GP допустил неожиданно много ошибок и потерпел поражение. После проигрыша лидера чемпионская команда Takayama Forward Auto невероятно рано прекратила борьбу на этапе.

В топ-8 вышли Антон Клямко и Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), но на этом сюрпризы не закончились. Гроссман уступил Полищуку, который получил в соперники в полуфинале Идиятулина, сломившего сопротивление Бурлуцкого. Двумя другими участниками топ-4 стали Антон Клямко и Артём Шабанов (TimeUp).

Фото: RDS GP

Далее Дамир победил Илью Полищука, отправив того сражаться за третье место с Антоном. В финале, как и на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, встретились Идиятулин и Шабанов. А за позицию на подиуме — первую в своей карьере в Гран-при Российской Дрифт Серии — получили возможность сразиться два представителя Санкт-Петербурга, обеспечив тем самым этапу на «Игора Драйв» первое за всю историю проведения уикендов RDS GP присутствие местного пилота в числе призёров главного турнира страны по дрифту.

В упорной битве двух петербуржцев верх взял Илья Полищук — его подиума вместе с выходом Алексея Козлова в топ-8 хватило, чтобы обеспечить Predator Drift Team, за которую также выступал Александр Абрамов, третье место в командном зачёте. Таким образом, новый для серии коллектив с ходу оказался в числе призёров!

В борьбе за победу сошлись две Toyota Supra A80, но взять реванш за поражение на «Нижегородском кольце» у Шабанова не получилось — Артём был великолепен как в роли лидера, так и в амплуа преследователя, но Дамир был сильнее. В итоге Идиятулин не просто выиграл второй этап RDS GP 2024 подряд. Он стал первым пилотом в серии, покорившим две «обратные» конфигурации двух разных трасс, заслужив тем самым неофициальный титул «короля обратных конфигов». Эта победа стала для Дамира лучшим подарком на день рождения, который спортсмен отмечал в воскресенье.

Фото: RDS GP

RDS GP 2024. 3-й этап. Игора Драйв. Личный зачёт. Топ-3:

1. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 265 баллов.

2. Артём Шабанов (TimeUp) — 192 балла.

3. Илья Полищук (Predator Drift Team) — 147 баллов.

RDS GP 2024. 3-й этап. Игора Драйв. Командный зачёт. Топ-3:

1. Fresh Racing — 354 балла.

2. TimeUp — 264 балла.

3. Predator Drift Team — 219 баллов.

После уикенда в Санкт-Петербурге Артём Шабанов сохранил лидерство в личном зачёте, но его отрыв от вышедшего на второе место Дамира Идиятулина сократился до символических шести очков. На третью строчку откатился Евгений Лосев, но преимущество соперников перед ним почти двукратное.

RDS GP 2024. Личный зачёт после трех этапов. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 545 баллов.

2. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 539 баллов.

3. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 382 балла.

В командном зачёте московская команда Fresh Racing укрепила лидерство, однако у TimeUp ещё есть возможность отыграться. А вот за третье место идёт плотное сражение между «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», действующим чемпионом Takayama Forward Auto и LUKOIL Racing Drift Team.

RDS GP 2024. Командный зачёт после трех этапов. Топ-3:

1. Fresh Racing — 991 балл.

2. TimeUp — 733 балла.

3. «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» — 426 баллов.

Следующий этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдет через три недели. 13–14 июля ареной сражения станет трасса ADM Raceway в Москве.