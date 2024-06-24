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Эстебан Окон: вероятно, я самый чистый гонщик

Эстебан Окон: вероятно, я самый чистый гонщик
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон ответил на вопрос по поводу взаимодействия с товарищем по команде Пьером Гасли. Напомним, Эстебан спровоцировал аварию во время Гран-при Монако, когда столкнулся с Гасли на первом круге гонки.

«Необходимо учиться на своих ошибках и стараться не допускать их в дальнейшем. Такой подход у меня был всегда. Инцидент в Монако? Я не хочу к этому возвращаться. Тогда я не оставил достаточно места на выходе из поворота. Но вообще было удивительно наблюдать, какую значимость придали той ситуации, ведь в итоге команда набрала одно очко. В конце концов, я заплатил цену за то, что сделал, когда сошёл с гонки. В этом сезоне я здорово выступаю, хотя это сложно увидеть из-за нашей машины. Вероятно, я самый чистый гонщик», — приводит слова Окона Marca.

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