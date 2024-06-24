ESPN назвал решающий фактор, способный убедить Карлоса Сайнса выбрать «Уильямс»

ESPN US подтвердил интерес французской команды Формулы-1 к кандидатуре испанского гонщика Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что в настоящий момент Карлос выбирает между «Альпин», «Ауди» и «Уильямсом». При этом один из источников ESPN подчеркнул, что предложение «Уильямса» даст Сайнсу больше гибкости с точки зрения продолжительности контракта и того, когда он сможет перейти в другую команду, что в конечном итоге может стать решающим фактором, учитывая открывающиеся перед ним возможности.

В настоящий момент испанец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 116 очков. Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (219 баллов).

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