ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ESPN назвал решающий фактор, способный убедить Карлоса Сайнса выбрать «Уильямс»

ESPN назвал решающий фактор, способный убедить Карлоса Сайнса выбрать «Уильямс»
Аудио-версия:
Комментарии

ESPN US подтвердил интерес французской команды Формулы-1 к кандидатуре испанского гонщика Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что в настоящий момент Карлос выбирает между «Альпин», «Ауди» и «Уильямсом». При этом один из источников ESPN подчеркнул, что предложение «Уильямса» даст Сайнсу больше гибкости с точки зрения продолжительности контракта и того, когда он сможет перейти в другую команду, что в конечном итоге может стать решающим фактором, учитывая открывающиеся перед ним возможности.

В настоящий момент испанец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 116 очков. Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (219 баллов).

Материалы по теме
Motorsport: «Альпин» начала переговоры с Карлосом Сайнсом

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android