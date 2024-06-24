Бриаторе отреагировал на новость о возможном уходе моторов «Рено» из Формулы-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал недавние инсайды, согласно которым французский автогигант «Рено» изучает возможность отказа от поставки моторов «Альпин» и полного ухода из чемпионата.

«В настоящий момент решения нет, как и нет никаких переговоров. Сейчас мы их не ведём. Мы оцениваем все варианты, чтобы снова стать конкурентоспособными», — приводит слова Бриаторе Nextgen-Auto со ссылкой на La Repubblica.

Ранее сообщалось, что в «Рено» якобы разочарованы в «Королевских гонках» и не хотят продолжать разработку новой силовой установки, так как затраты на неё слишком высоки, а закрытие проекта позволит компании сэкономить существенную сумму.

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