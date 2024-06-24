ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тюнинг-ателье представило 950-сильный Mercedes-AMG S 63 E Performance

Тюнинг-ателье представило 950-сильный Mercedes-AMG S 63 E Performance
P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило новый проект — P950, который представляет собой доработанный Mercedes-AMG S 63 E Performance с форсированным до 950 лошадиных сил двигателем.

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mansory

В базовой конфигурации у Mercedes-AMG S 63 E Performance 802 лошадиные силы, однако благодаря новому блоку управления с модифицированной картографией и высокопроизводительной выхлопной системой, а также турбонагнетателями большего размера гибридный 4-литровый V8 выдаёт на полторы сотни сил больше.

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance

Фото: Mansory

Создатели отмечают, что P950 достигает 100 км/ч за 3,1 секунды, а максимальная скорость машины по-прежнему ограничена на уровне 290 км/ч. Для сравнения: базовый Mercedes-AMG S 63 E Performance набирает 100 км/ч за 3,3 секунды.

Интерьер Mansory P950

Интерьер Mansory P950

Фото: Mansory

Кроме того, седан получил более агрессивный обвес, который также увеличивает прижимную силу автомобиля, и фирменный для Mansory интерьер бирюзового цвета.

Материалы по теме
Фото
В Brabus показали 1000-сильный Mercedes-AMG GT 63. Это самый мощный проект ателье
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android