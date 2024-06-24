Тюнинг-ателье представило 950-сильный Mercedes-AMG S 63 E Performance

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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило новый проект — P950, который представляет собой доработанный Mercedes-AMG S 63 E Performance с форсированным до 950 лошадиных сил двигателем.

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance Фото: Mansory

В базовой конфигурации у Mercedes-AMG S 63 E Performance 802 лошадиные силы, однако благодаря новому блоку управления с модифицированной картографией и высокопроизводительной выхлопной системой, а также турбонагнетателями большего размера гибридный 4-литровый V8 выдаёт на полторы сотни сил больше.

Mansory P950 на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance Фото: Mansory

Создатели отмечают, что P950 достигает 100 км/ч за 3,1 секунды, а максимальная скорость машины по-прежнему ограничена на уровне 290 км/ч. Для сравнения: базовый Mercedes-AMG S 63 E Performance набирает 100 км/ч за 3,3 секунды.

Интерьер Mansory P950 Фото: Mansory

Кроме того, седан получил более агрессивный обвес, который также увеличивает прижимную силу автомобиля, и фирменный для Mansory интерьер бирюзового цвета.