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Электрокроссовер Hyundai поставил два рекорда трассы на горе Пайкс-пик

Электрокроссовер Hyundai поставил два рекорда трассы на горе Пайкс-пик
Сордо на Hyundai Ioniq 5 N TA на горе Пайкс-пик
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На прошедших в минувший уикенд гонках по подъёму на холм Пайкс-пик электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 N установил два рекорда трассы. Так, известный по выступлениям в чемпионате мира по ралли Дани Сордо за рулём Ioniq 5 N TA показал время 9.30,852, став быстрейшим в истории в категории модифицированных серийных электромобилей, а Рэнди Побст поставил новый рекорд для серийных кроссоверов — 9.55,551.

Рэнди Побст на серийном Hyundai Ioniq 5 N на горе Пайкс-пик

Рэнди Побст на серийном Hyundai Ioniq 5 N на горе Пайкс-пик

Фото: Hyundai

Быстрейшим же на прошедших соревнованиях стал Ромен Дюма, который на электрическом суперпикапе Ford F-150 Lightning SuperTruck мощностью свыше 1600 лошадиных сил показал время 8.53,553. Дюма при этом уступил своему прошлогоднему времени, показанному годом ранее на электроминивэне Ford SuperVan 4.2 (8.47,682).

Ромен Дюма на Ford F-150 Lightning SuperTruck на горе Пайкс-пик

Ромен Дюма на Ford F-150 Lightning SuperTruck на горе Пайкс-пик

Фото: Ford

Второе время в абсолютном зачёте показал Кристиан Мерли на прототипе Wolf Aurobay GB08 2.0 HP, который также стал сильнейшим в зачёте Unlimited, а результат Дани Сордо стал третьим в объединённой турнирной таблице.

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