Марко Бедзекки подписал многолетний контракт с «Априлией»

25-летний итальянский мотогонщик Марко Бедзекки подписал многолетний контракт с командой «Априлия», выступающей в MotoGP. Об этом информирует пресс-служба команды. В «Априлии» Бедзекки будет выступать вместе с испанцем Хорхе Мартином.

«Приветствуем на борту одного из лучших итальянских талантов, который доказал свою ценность с момента дебюта в низших категориях и особенно в прошлом году в MotoGP. Нам не терпится обнять гонщика в Ноале. Дуэт итальянский мотоцикл – итальянский гонщик будет вызывать большой интерес. Но ещё больший интерес вызовет пара гонщиков. Мы крайне довольны нашим составом на 2025 год. Мартин и Бедзекки для нас были первыми в списке кандидатов в силу их возраста, таланта, упорства и решимости. С этими пилотами мы можем написать новую и важную главу в истории «Априлии», — сказал генеральный менеджер команды Массимо Ривола.