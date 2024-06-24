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Назван Гран-при, к которому могут восстановить обгоревший моторхоум «Макларена»

Назван Гран-при, к которому могут восстановить обгоревший моторхоум «Макларена»
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Британская команда Формулы-1 «Макларен» ожидает, что её пострадавший от пожара моторхоум будет восстановлен к Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля. Об этом информирует Motorsport.

Напомним, пожар в гостевом доме британского гоночного коллектива вспыхнул перед третьей свободной практикой Гран-при Испании. Во время этапа в Барселоне сообщалось, что двое пожарных получили медицинскую помощь в связи с отравлением дымом. По данным Sky Sports, пожар мог быть вызван возгоранием электропроводки.

Из-за возгорания пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри были вынуждены пересесть в инженерные грузовики, в то время как генеральному директору Заку Брауну было предложено воспользоваться офисом президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

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