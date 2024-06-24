Джек Дуэн и Мик Шумахер проведут тесты в «Альпин»

Немецкий пилот Мик Шумахер и австралиец Джек Дуэн проведут тесты за рулем болида »Альпин» перед этапом Формулы-1 в Сильверстоуне, сообщила пресс-служба французской команды.

Тесты пройдут 3 июля в среду за несколько дней до старта Гран-при Великобритании. 25-летний Шумахер и 21-летний Дуэн проедут программу на болиде 2022 года «Альпин А-522» на трассе, находящейся во французской коммуне Ле-Кастелле.

Напомним, оба пилота находятся в списке возможных кандидатов в напарники Пьеру Гасли в следующем сезоне Формулы-1. Дуэн в нынешнем сезоне является резервным пилотом «Альпин».

Ранее сообщалось, что французский коллектив начал переговоры с испанским пилотом Формулы-1 Карлосом Сайнсом по поводу места в команде в следующем сезоне.