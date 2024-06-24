«Это впервые в моей карьере». Пиастри заявил о проблемах со своей машиной

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление на минувшем Гран-при Испании. Австралиец заявил, что так и не смог приспособиться к машине по ходу этапа.

«Я бы сказал, что это первый уикенд, когда трудности были на протяжении всего пути. На прошлых этапах гонки также были сложными, но получалась квалификация. В эти выходные были сплошные трудности, даже на тренировках.

Очевидно, с этим нужно разобраться. Я перепробовал много настроек, но у меня попросту не было уверенности в машине, что произошло впервые в моей карьере», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Ранее пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что «Макларен» является быстрейшей командой на стартовой решётке в настоящий момент.