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«Катастрофа». Деймон Хилл раскритиковал последние выступления Серхио Переса

«Катастрофа». Деймон Хилл раскритиковал последние выступления Серхио Переса
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл раскритиковал последние выступления пилота «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.

«У него лучшая машина в Формуле-1, не считая «Макларена», но он не может поддержать темп Макса Ферстаппена. Это означает, что между Ферстаппеном и Пересом обычно четыре-пять позиций на стартовой решётке. Это катастрофа для «Ред Булл» с точки зрения очков. И я не говорю о том, чтобы он помогал Ферстаппену. Он даже не близок к его скорости», — сказал Хилл в подкасте Sky F1.

В настоящий момент, после 10 этапов, Перес занимает пятое место в личном зачёте пилотов. Ранее стало известно, что «Ред Булл» продлил контракт с мексиканцем ещё на два года по схеме «1+1».

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