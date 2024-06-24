«Он не умеет правильно управлять машиной». Бывший пилот — о Серхио Пересе

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен прокомментировал нынешнюю форму и проблемы мексиканского пилота команды «Ред Булл» Серхио Переса.

«Он не умеет правильно управлять машиной, у него нет способности должным образом предвидеть ситуацию. Если у «Ред Булл» есть три разных двигателя, самый быстрый достанется Максу, и так будет всегда. Ему придется делать пит-стопы первым, когда в команде захотят поэкспериментировать с его шинами, чтобы понять, сможет ли Ферстаппен продолжить гонку на таком же компауде шин. Всё это никогда не будет работать на самого Серхио. Такие люди всегда будут играть вторые роли, всегда будут лучшими из худших. Иногда вы просто не можете выйти из этого цикла, поскольку это становится частью вашей ДНК», — заявил Блекемолен изданию Racingnews365.

Напомним, что контракт с мексиканцем был продлен еще на два сезона.