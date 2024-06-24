ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он не умеет правильно управлять машиной». Бывший пилот — о Серхио Пересе

«Он не умеет правильно управлять машиной». Бывший пилот — о Серхио Пересе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен прокомментировал нынешнюю форму и проблемы мексиканского пилота команды «Ред Булл» Серхио Переса.

«Он не умеет правильно управлять машиной, у него нет способности должным образом предвидеть ситуацию. Если у «Ред Булл» есть три разных двигателя, самый быстрый достанется Максу, и так будет всегда. Ему придется делать пит-стопы первым, когда в команде захотят поэкспериментировать с его шинами, чтобы понять, сможет ли Ферстаппен продолжить гонку на таком же компауде шин. Всё это никогда не будет работать на самого Серхио. Такие люди всегда будут играть вторые роли, всегда будут лучшими из худших. Иногда вы просто не можете выйти из этого цикла, поскольку это становится частью вашей ДНК», — заявил Блекемолен изданию Racingnews365.

Материалы по теме
Марко: продлили контракт с Пересом, чтобы успокоить команду, но это не сработало

Напомним, что контракт с мексиканцем был продлен еще на два сезона.

Формула-1 2024. Этап 10, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
23 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28:20.227
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.219
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+17.790
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android