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«Это не имеет значения». Норрис отреагировал на текущее второе место в чемпионате

«Это не имеет значения». Норрис отреагировал на текущее второе место в чемпионате
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Пилот «Макларен» британец Ландо Норрис прокомментировал свой выход на второе текущее место в личном зачёте пилотов.

«Макс, на самом деле, не совершает ошибок. Поэтому, если вы допустите небольшую промашку, «Ред Булл» окажется впереди. Мы должны были выступить лучше [в Испании]. Мы должны были отыграть несколько очков у Макса. У нас был шанс победить его в Канаде. Итак, это уже две гонки, в которых я стал вторым, а он победил.

Что нужно нам для титула? Чтобы Макс перестал побеждать. Да, я переместился на второе место в чемпионате, но это не имеет значения. Дело не в том, какое место я занял, а в том, какой отрыв у Макса. А он продолжает его увеличивать», — приводит слова Норриса RaceFans.

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