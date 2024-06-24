Бывший пилот — о Серхио Пересе: контракты заключаются, чтобы их нарушать

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен прокомментировал переподписание контракта команды «Ред Булл» с мексиканским пилотом Серхио Пересом и его последующие неудачные результаты.

«Как мне кажется, теперь мы все задаемся вопросом: «Расторгнут контракт или нет?» Я уверен, что руководство «Ред Булл» тоже будет задаваться этим вопросом, но, возможно, они подумают: «Нам все равно». Конечно, их волнует Кубок конструкторов, ведь это, в первую очередь, принесёт деньги. И это может стать ключевым моментом для Переса, и, самое главное, может стать для менеджмента поводом расторгнуть с ним контракт не дожидаясь 2026 года. Но я думаю, они все равно будут долго раздумывать: «Что нам делать в следующем году?»

Потому что контракты заключаются для того, чтобы их нарушать, а не для того, чтобы их исполняли. Мы видим, как на публике руководитель команды Кристиан Хорнер относится к мексиканцу довольно снисходительно, говоря, что у него все обязательно получится. Но внутри коллектива люди о мексиканце говорят по-другому», — заявил Блекемолен изданию Racingnews365.

После 10 этапов Перес занимает пятое место в личном зачете, имея на своем счету 111 очков. Его напарник по команде Макс Ферстаппен возглавляет личный зачет с 219 очками.