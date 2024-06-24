«Это было бы здорово». Хэмилтон назвал свою цель до ухода из «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, комментируя прогресс команды в последних гонках, заявил, что хотел бы стать победителем этапа до окончания сезона.

«Было бы здорово выиграть ещё раз до того, как я уйду в «Феррари». Но если говорить о текущем положении вещей, думаю, стабильность и улучшение сейчас — наши главные цели.

Давайте для начала сосредоточимся на стабильности результатов. На данный момент мы не в том положении, чтобы побеждать в гонках. Джордж должен был побеждать в Канаде, потенциал есть, но нужно проявить терпение», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

После 10 этапов Хэмилтон занимает восьмое место в личном зачёте пилотов, Джордж Расселл — седьмой.

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Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: