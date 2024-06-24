«Ауди» заинтересована в подписании Лиама Лоусона — Motorsport Italia

Немецкий концерн «Ауди» продолжает поиски второго пилота в пару к немцу Нико Хюлькенбергу. Компания заинтересована в подписании резервиста «Ред Булл» австралийца Лиама Лоусона, сообщает издание Motorsport Italia.

Сообщается, что кандидатура Лоусона появилась из-за неопределённости с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из «Феррари», который, по сообщениям, рассматривает и переход в «Уильямс».

Также упоминалась кандидатура пилота «Альпин» француза Эстебана Окона, однако, как ожидается, он склонится в сторону «Хааса».

Что же касается Лоусона, то он также может стать пилотом «РБ» в том случае, если «Ред Булл» решится на перестановки в команде, которую в настоящий момент представляют Юки Цунода и Даниэль Риккардо.