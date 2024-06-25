Оруджев — о жалобах Сайнса на обгон Хэмилтона: не запрещать же им бороться, в самом деле!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал жалобы испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса по радио после того, как на 20-м круге Гран-при Испании его обогнал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Испанец посчитал, что его вытолкнули.

«Не запрещать же им бороться, в самом деле! Да, это было жёстко, но по факту Хэмилтон даже место оставил. Карлос даже трассу не срезал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победителем Гран-при Испании стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена». Тройку сильнейших замкнул Хэмилтон.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 28 по 30 июня.

Главные новости дня: