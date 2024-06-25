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Оруджев ответил, ошибся ли «Макларен» с тактикой Норриса на Гран-при Испании

Оруджев ответил, ошибся ли «Макларен» с тактикой Норриса на Гран-при Испании
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о тактике команды «Макларен» с поздними пит-стопами Ландо Норриса на Гран-при Испании. Напомним, Норрис в итоге финишировал вторым, проиграв Максу Ферстаппену из «Ред Булл» чуть более двух секунд. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Думаю, тактика Ландо с поздними пит-стопами была оправданна. В равных условиях они понимали, что на трассе Макса не обгонят: не настолько было преимущество в темпе. А так имелся хотя бы гипотетический шанс. Хоть и пришлось повозиться с «Феррари» и «Мерседесом», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 28 по 30 июня.

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