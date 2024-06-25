Егор Оруджев объяснил, почему Карлосу Сайнсу стоит выбрать «Ауди»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что испанскому пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу стоит выбрать «Ауди» после ухода из «Скудерии». Сайнс покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Его место займёт британец Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Из всех вариантов неизвестно, что получишь, только в «Ауди». В «Альпин» в лучшем случае 6-7 позиции или середину пелотона. «Уильямс» уже много лет говорит, что вот-вот, вот сейчас, вот в следующем году будет лучше. Но по факту картина не меняется. Так же остаются в середине или ближе к хвосту. А вот вариант с «Ауди» неизвестный. В первый год всё может быть очень грустно, а может, и наоборот стрельнут. Может, там прогресс будет, как у «Макларена». Так что почему бы не рискнуть в пользу немцев, раз борьбы за верхушку не предвидится», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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