Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Норрис мог бы победить на Гран-при Испании

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер поделился мнением о недавнем Гран-при Испании, победу на котором одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», уступивший ему чуть более двух секунд. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Это была суперзахватывающая гонка. Ландо Норрис, к сожалению, допустил ошибку на старте. В противном случае он мог бы выиграть гонку. Кроме того, быть может, нужно было выбрать немного другую стратегию. Тем не менее «Макларен» находится на подъёме. Команда продолжает бороться за чемпионство», — сказал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 28 по 30 июня.

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