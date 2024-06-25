Названа команда Ф-1, чьи шансы на подписание контракта с Ньюи уменьшились

Журналист Sky Sports Крейг Слейтер поделился мнением о будущем главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года.

«Где теперь окажется Эдриан Ньюи? Это ключевой вопрос. На прошлой неделе мы сообщали, что очень хорошие шансы у «Астон Мартин». Это человек, способный создавать автомобили, на которых можно выигрывать титулы. Если «Астон Мартин» подпишет с ним контракт, это будет большим плюсом для команды. Хотя я слышал, что «Макларен» также заинтересован в нём. «Мерседес» тоже изучает возможность подписать с ним соглашение.

Что касается «Феррари», то кое-кто мне сообщил, что ход этих переговоров поубавился. Но кто знает? Сам Ньюи ещё не принял окончательного решения», — сказал Слейтер на канале Sky Sports News в YouTube.

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