Зак Браун: все мы ошибались, когда вначале думали, что победу в сезоне одержит «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент британская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

«Феррари» определённо находится в пределах досягаемости. То же самое можно сказать и о «Мерседесе» с «Ред Булл». При этом если Перес наберёт темп, то конкурировать с ними будет очень сложно.

Все мы ошибались, когда после первой гонки думали, что борьбы в чемпионате не будет. Сейчас это понятно. Нам просто нужно продолжать делать то, что мы и так делаем. Нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

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