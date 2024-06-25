В Audi Sport представили автомобиль с самым мощным бензиновым двигателем в своей истории

Компания Audi представила обновлённые кроссоверы линейки Q8 — Audi RS Q8 и Audi RS Q8 performance. Отмечается, что RS Q8 performance стал самым мощным кроссовером марки, а также самым мощным автомобилем с бензиновым двигателем в истории Audi Sport, отмечается в пресс-релизе немецкой марки.

Audi RS Q8 performance Фото: Audi

В спецификации RS Q8 Performance автомобиль оснащён двигателем мощностью 471 кВт (640 л. с.) и способен разгоняться до 100 км/ч с места за 3,6 секунды. Мощность двигателя RS Q8 составляет 441 кВт (600 л. с.), а для достижения 100 км/ч ему необходимо 3,8 секунды.

Audi RS Q8 Фото: Audi

Сообщается, что максимальная скорость автомобилей ограничена на уровне 250 км/ч, однако при покупке дополнительных опций лимит может быть повышен до 280 или 305 км/ч.

Audi RS Q8 и Audi RS Q8 performance Фото: Audi

Отметим, что Audi готовит ещё одну «заряженную» новинку — обновлённую RS 3, предсерийный прототип которой побил рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» в сегменте компактных автомобилей.