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Назван решительный ход «Мерседеса» из-за анонимного письма о саботаже Хэмилтона

Назван решительный ход «Мерседеса» из-за анонимного письма о саботаже Хэмилтона
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» привлекла частных детективов для выявления причастных в отправке анонимных электронных писем и SMS-сообщений, в которых утверждалось, что Льюис Хэмилтон подвергается саботажу со стороны гоночного коллектива. Об этом информирует Daily Mail.

По сведениям источника, ссылающегося на представителя немецкой команды, к расследованию будет привлечена фирма, специализирующаяся на расследованиях подобного рода. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявлял, что приложит все усилия для поиска лиц, причастных к обвинениям команды.

Напомним, новость об электронном письме, в котором неизвестный отправитель заявлял, что «Мерседес» саботирует Хэмилтона, появилась 20 июня. По окончании нынешнего сезона британский гонщик перейдёт в итальянскую команду «Феррари».

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