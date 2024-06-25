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Racingnews365 назвал первого пилота «Хааса» на новый сезон и официальный срок объявления

Racingnews365 назвал первого пилота «Хааса» на новый сезон и официальный срок объявления
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» назовёт имя одного из двух пилотов на следующий сезон во время недели проведения Гран-при Великобритании. Об этом информирует Racingnews365. По сведениям источника, им окажется протеже «Феррари» 19-летний гонщик Формулы-2 Оливер Берман.

Напомним, в конце апреля стало известно, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг покинет «Хаас». Также команду представляет датчанин Кевин Магнуссен.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 американская команда заняла последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В настоящий момент в активе гоночного коллектива из США семь баллов. Команда занимает восьмое место. Лидирует «Ред Булл», на счету которого 330 очков.

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