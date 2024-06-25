Полиция сделала заявление из-за анонимного письма о саботаже Хэмилтона «Мерседесом»

Пресс-служба полиции Нортгемптоншира сообщила, что не нашла состава преступления после отправки в сообщество Формулы-1 анонимного электронного письма, в котором утверждалось, что пилот Льюис Хэмилтон подвергается саботажу со стороны своей команды «Мерседес». С соответствующим заявлением в полицию обращалась немецкая команда.

«12 июня полиция Нортгемптоншира получила сообщение об электронном письме. В результате проверки состава уголовного преступления обнаружено не было. При этом были даны рекомендации относительно любых дальнейших электронных писем, которые может получить команда», — говорится в заявлении полиции, текст которого приводит Racingnews365 со ссылкой на PA Media.

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