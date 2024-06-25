Tesla отзывает свыше 11 тысяч Cybertruck из-за проблем с дворниками

Tesla отзывает 11 688 экземпляров электропикапа Cybertruck — на этот шаг компания Илона Маска была вынуждена пойти из-за проблем с дворниками, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США. Отмечается, что из-за отказа дворников водители автомобиля рискуют попасть в аварию из-за ограниченной видимости.

Reuters также сообщает, что отозваны ещё 11 383 автомобиля из-за проблем с креплением обшивки багажника, которая в случае ослабления может создать угрозу для водителей, следующих за Cybertruck.

Это уже не первый отзыв Tesla Cybertruck. Так, в апреле компания вынуждена была отозвать около 4000 автомобилей из-за проблем с накладкой педали газа, которая может отсоединиться и застрять в салоне. Кроме того, в феврале некоторые владельцы электропикапа пожаловались на образование ржавчины, хотя кузов автомобиля выполнен из нержавеющей стали.