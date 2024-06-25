«К чёрту их всех». Флавио Бриаторе жёстко отреагировал на критику в свой адрес

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал критические высказывания в свой адрес после назначения во французскую команду. Помимо прочего, ранее критику Бриаторе позволил экс-пилот Формулы-1 чемпиона 1996 года Деймон Хилл. «Это сбивает меня с толку. Я очень разочарован», — говорил Хилл.

«К чёрту их всех», — приводит слова Бриаторе FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.

Бриаторе — один из самых опытных руководителей команд в Формуле-1. Флавио выигрывал чемпионаты с Михаэлем Шумахером в составе «Бенеттон» и с Фернандо Алонсо на машине «Рено». Однако в 2009 году, когда стало известно, что авария Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура 2008-го была подстроена ради победы Алонсо, Бриаторе был пожизненно отстранён от «Королевских гонок». Позднее итальянцу удалось оспорить это решение через суд, и запрет на появление в паддоке был снят.

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