Хельмут Марко раскрыл, почему Ферстаппен продолжает побеждать

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что, несмотря на то что у команды больше нет доминирующего автомобиля, пилот Макс Ферстаппен продолжает одерживать победы.

«Макс тоже не сможет проехать весь сезон на пределе. Манёвр обгона, при помощи которого он вышел в лидеры, был необычайным даже для него. Макс побеждает, потому что он очень уверен в себе, а не потому, что у него такой хороший болид», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании в Барселоне. Второй результат показал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Ранее Макс Ферстаппен признал, что в настоящий момент у команды «Макларен» болид лучше, чем у «Ред Булл».