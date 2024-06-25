Ральф Шумахер назвал гонщика, который мог бы помочь Ферстаппену в команде

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер поделился мнением, кого из гонщиков надо было подписать «Ред Булл». Напомним, команда продлила контракт с Серхио Пересом ещё на два года. Пилот будет выступать в составе «Ред Булл» до 2026 года включительно.

«Нико Хюлькенберг – совершенно другая лига. Он смог бы посодействовать Максу абсолютно по-другому. Проблема в том, что у Ферстаппена нет никого, кто мог бы ему помочь», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

В настоящий момент, после 10 этапов, Перес занимает пятое место в личном зачёте пилотов.

Нико Хюлькенберг покинет «Хаас» в конце 2024 года и присоединится к «Кик-Зауберу»/«Ауди». В личном зачёте гонщик располагается на 14-м месте.