Хельмут Марко рассказал, чей прогресс поможет «Ред Булл» в борьбе за чемпионство

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что возвращение «Мерседеса» в число лидеров может стать преимуществом для австрийского гоночного коллектива в борьбе за чемпионство.

«Если «Мерседес» сейчас прибавить, то это пойдёт на пользу нам и нашим расчётам на получение чемпионского титула», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на OE24.

Напомним, трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании в Барселоне. Второй результат показал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Мерседес» занимает четвёртое место, имея в активе 151 очко. Команда «Ред Булл» располагается на первой позиции, у них на счету 330 очков.