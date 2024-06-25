Создатели рестомода раллийной Lancia представили проект для гонок на Пайкс-пик

Компания Kimera Automobili представил свой третий автомобиль — гипер-рестомод K39, который создан для участия в гонках по подъёму на холм Пайкс-пик и выполнен в стиле раллийной Lancia 037.

Kimera K39 Фото: Kimera Automobili

Сообщается, что дизайн автомобиля разрабатывался в виртуальной аэродинамической трубе. Машина построена вокруг монокока на углепластиковом шасси, а её кузов выполнен из карбона. По сравнению с другими моделями Kimera, K39 выделяется удлинённой задней частью, массивным диффузором и большим антикрылом над ним.

Kimera K39 Фото: Kimera Automobili

Мощность двигателя, а также скоростные характеристики автомобиля не сообщаются. Кроме того, в Kimera не раскрывают, в каком количестве планируется построить K39 и будет ли он доступен для покупки.

Kimera K39 Фото: Kimera Automobili

Напомним, Kimera Automobili известна рестомодом Evo37, созданным как продолжение Lancia 037, а также полноприводным автомобилем Evo38, который будет выпущен тиражом в 38 экземпляров.