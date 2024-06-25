Motorsport: один из двигателей Ферстаппена вряд ли восстановят, голландцу угрожает штраф

Гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену угрожает штраф в виде потери 10 мест на стартовой решётке за перебор элементов силовой установки, сообщает Motorsport. На Гран-при Испании голландец задействовал уже четвёртую силовую установку за сезон.

Во время второй свободной практики Гран-при Канады в Монреале в болиде голландца возникли проблемы с третьей силовой установкой, а конкретно с системой ERS. Двигатель был извлечён из автомобиля и отправлен в Японию на проверку. Однако до сих пор нет подтверждения, что удалось спасти для дальнейшего использования по крайней мере двигатель внутреннего сгорания.

Потеря всех элементов третьей силовой установки фактически означает, что Макса Ферстаппена оштрафуют на 10 позиций на стартовой решётке одного из Гран-при, так как команде придётся использовать пятый двигатель.

«Нам придётся посмотреть, как всё поведёт себя в предстоящих гонках, но я думаю, что в какой-то момент мы неизбежно используем следующий двигатель», — отметил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.