Восьмикратный чемпион мира по ралли Ожье пропустит этап в Польше после ДТП

Прославленный французский гонщик восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье не примет участия в Ралли Польши после аварии во время изучения одного из спецучастков.

«Все участники прошли медицинское обследование, которое не выявило серьёзных травм. Ланде выписан, а Ожье останется под наблюдением врачей на ночь и не сможет участвовать в этапе», — следует из заявления команды, которое приводит Motorsport.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Тойота», в котором находился Себастьен Ожье, столкнулся с легковым автомобилем, за рулём которого находилась женщина. Вместе с Себастьеном в машине находился его штурман Винсент Ланде. Все трое были доставлены в больницу с подозрениями на травмы позвоночника и грудной клетки.