Андреа Стелла — о Ландо Норрисе на ГП Испании: я действительно оценил его мудрый подход

Глава «Макларена» Андреа Стелла объяснил, что старт гонщика Ландо Норриса на Гран-при Испании не был плохим, и он поступил мудро, избежав аварии.

«Я думаю, что на самом деле старт Ландо был совсем не плох. Это был приличный старт, он был впереди Макса. Но дело в том, что Расселл получил двойной слипстрим от Ландо и Макса. И в первом повороте Ландо поступил мудро, потому что через секунда гонка могла быть закончена. Я думаю, что с точки зрения возможностей этот старт был скорее деталью. Да, можно стартовать лучше, быть на метр впереди, но это всё равно незначительно.

Я действительно оценил его мудрый подход, чтобы не попасть в неприятности. Всего лишь пара потерянных позиций в первом повороте и время, потерянное позади Расселла, стали двумя решающими факторами. И долгий финальный пит-стоп, вероятно, прибавил ещё одну секунду. Но справедливости ради, даже с одной секундой, если бы мы были позади Ферстаппена на старте и впереди Расселла, я думаю, мы могли бы побороться», — приводит слова Стеллы Motorsport.

Напомним, Мак Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», стал победителем Гран-при Испании в Барселоне. Второй результат показал Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».