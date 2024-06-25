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Хорнер выразил надежду, что Перес обретёт уверенность после ГП Испании

Хорнер выразил надежду, что Перес обретёт уверенность после ГП Испании
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил надежду, что гонщик Серхио Перес обретёт уверенность после того, как финишировал в очковой зоне на Гран-при Испании в Барселоне.

«Перед гонкой симулятор показал, что оптимальным местом для 11-й позиции на стартовой решётке будет восьмое. Он это сделал. Мы добились этого при помощи стратегии трёх пит-стопов. Я надеюсь, что он получит уверенность от этой гонки и перенесёт её в следующие уикэнды, которые для него станут важными», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании. Второй результат показал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В настоящий момент Серхио Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 111 очков. Лидирует в чемпионате Ферстаппен, на счету которого 219 баллов.

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