Валттери Боттас намекнул, что ситуация на рынке гонщиков Ф-1 должна скоро разрешиться

Гонщик «Кик-Заубера» финн Валттери Боттас поделился, что есть дата, когда ситуация на рынке пилотов Формулы-1 должна разрешиться.

«Я готов к следующей неделе. Думаю, что есть одна определенная дата, которая, по-видимому, решит некоторые вещи, поэтому я с нетерпением жду этого. Но я не могу ничего сказать. Это засекречено», — приводит слова Боттаса Crash.net.

Ранее пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что все ждут, когда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс определится с новой командой. «Скудерию» испанец покинет по окончании нынешнего сезона. Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд написал на своей странице в социальной сети, что в какой-то из уикэндов должно произойти некое громкое событие.