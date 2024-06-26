Глава «Астон Мартин» объяснил, что недостаток времени — главная проблема команды

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак объяснил, почему команда не может быстро исправить проблемы в болиде.

«Это одна из проблем, с которой мы столкнулись. У нас сейчас пять гонок за шесть недель. Было довольно много понимания проблем после Монако, Имолы и Канады, где мы, кстати, набрали 14 очков на том же автомобиле, но речь идёт об их исправлении. У нас нет времени. Это главная проблема на данный момент. Поэтому нам нужно продержаться, стараться выжимать максимум из болида каждый уикенд и привозить новинки как можно быстрее», — приводит слова Крака Motorsport.

Ранее гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Испании. Он сказал, что команде нужно меньше говорить и больше делать.