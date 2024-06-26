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Гоночный инженер «Хааса» рассказал о будущих проблемах на ГП Австрии

Гоночный инженер «Хааса» рассказал о будущих проблемах на ГП Австрии
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Гоночный инженер «Хааса» Марк Слейд оценил, с какими трудностями столкнётся команда на трассе Гран-при Австрии.

«Одна из главных особенностей трассы — очень короткий круг, поэтому во время свободной практики и квалификации возникает трафик. В ней сочетаются низко-, средне- и высокоскоростные повороты, и, очевидно, трасса располагается в захватывающем месте, она выглядит потрясающе, но представляет собой довольно серьёзную проблему для нас при настройке автомобиля. У нас были некоторые проблемы со среднескоростными поворотами, поэтому мы ожидаем, что нам придётся с этим справиться, это станет для нас проблемой. Но в низкоскоростных поворотах мы были хороши и, как нам кажется, недавно сделали шаг вперёд в высокоскоростных поворотах. Посмотрим, как мы будем справляться, но у нас, конечно, есть план», — приводит слова Слейда пресс-служба «Хааса».

По итогам минувшего сезона Формулы-1 американская команда заняла последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. В настоящий момент в активе гоночного коллектива из США семь баллов.

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