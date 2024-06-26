ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда «РБ» обнаружила проблему на болиде Цуноды

Команда «РБ» обнаружила проблему на болиде Цуноды
Аудио-версия:
Комментарии

У гонщика «РБ» Юки Цуноды возникла проблема с автомобилем, связанная с чрезмерным скольжением болида, во время гонки Гран-при Испании в Барселоне. Команда выяснила, в чём дело.

Онлайн-портал The Race на своей странице в социальной сети написал, что «РБ» обнаружила проблему. Она была связана с повреждением одного из крепёжных кронштейнов днища.

«Вначале была очевидная проблема, и, конечно, она несколько мешала. Мы смогли решить её, по крайней мере, в рулевом управлении, но я не уверен, что она была полностью устранена, потому что я чувствовал себя очень странно в болиде. Темп был нулевой, я боролся с балансом. Очевидно, что-то было не так. В квалификации баланс был в порядке, но автомобиль слишком сильно скользил, я не чувствовал большой прижимной силы», — рассказывал сразу после гонки Цунода, чьи слова приводит Motorsport.

Материалы по теме
Даниэль Риккардо: мы еще не довели машину до совершенства, и это обнадёживает
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android