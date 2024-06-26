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Источник назвал категорическую позицию «Андретти» по покупке «Альпин»

Источник назвал категорическую позицию «Андретти» по покупке «Альпин»
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Автоспортивный журналист Эдд Стро в подкасте The Race сообщил, что в настоящий момент американская команда «Андретти» не заинтересована в покупке команды Формулы-1 «Альпин», чтобы пробиться на стартовую решётку.

«На данный момент «Андретти», насколько я понимаю, категорически против покупки «Альпин». Но это может измениться, кто знает», — приводит слова Стро F1oversteer.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что «Андретти» не стоит рассчитывать на вступление в чемпионат как отдельной команде, и посоветовал приобрести гоночный коллектив Ф-1, чтобы попасть на стартовую решётку.

Марио Андретти, глава гоночной династии Андретти, заявил, что генеральный директор Liberty Media Грег Маффей лично сказал ему, что не допустит их команду в Формулу-1.

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