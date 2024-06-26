В Bentley представили свой самый мощный дорожный автомобиль

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Компания Bentley официально представила Continental GT Speed четвёртого поколения — эта машина стала самым мощным дорожным автомобилем в портфолио марки.

Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения Фото: Bentley

Автомобиль оснащён 4-литровым двигателем V8 и 190-сильным электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 782 лошадиные силы. До 100 км/ч новый Bentley Continental GT Speed разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 335 км/ч.

Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения Фото: Bentley

Именно такой отметки автомобиль достиг во время заездов в самом длинном подводном автомобильном тоннеле — Рюфюльке в Норвегии, установив, таким образом, новый неофициальный рекорд скорости под водой.

Кабриолет Bentley Continental GTC Speed Фото: Bentley

При этом максимальная скорость кабриолета Continental GTC Speed ограничена на уровне 285 км/ч, а первую «сотню» он набирает за 3,4 секунды.

Интерьер Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Отмечается также, что у Continental GT Speed четвёртого поколения 68% новых компонентов, а его внешность — продолжение идей, заложенных в Bentley Bacalar и Bentley Batur.