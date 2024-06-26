В Bentley представили свой самый мощный дорожный автомобиль

Компания Bentley официально представила Continental GT Speed четвёртого поколения — эта машина стала самым мощным дорожным автомобилем в портфолио марки.
Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения
Фото: Bentley
Автомобиль оснащён 4-литровым двигателем V8 и 190-сильным электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 782 лошадиные силы. До 100 км/ч новый Bentley Continental GT Speed разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 335 км/ч.
Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения
Фото: Bentley
Именно такой отметки автомобиль достиг во время заездов в самом длинном подводном автомобильном тоннеле — Рюфюльке в Норвегии, установив, таким образом, новый неофициальный рекорд скорости под водой.
Кабриолет Bentley Continental GTC Speed
Фото: Bentley
При этом максимальная скорость кабриолета Continental GTC Speed ограничена на уровне 285 км/ч, а первую «сотню» он набирает за 3,4 секунды.
Интерьер Bentley Continental GT Speed
Фото: Bentley
Отмечается также, что у Continental GT Speed четвёртого поколения 68% новых компонентов, а его внешность — продолжение идей, заложенных в Bentley Bacalar и Bentley Batur.