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Техдиректор «Мерседеса» Шовлин рассказал, что команда будет бороться за крупные очки

Техдиректор «Мерседеса» Шовлин рассказал, что команда будет бороться за крупные очки
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Технический директор «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что команда может бороться за крупные очки после проделанных изменений в болиде.

«Здорово видеть обоих гонщиков на подиуме в последних двух гонках. Это признак прогресса, которого мы добились благодаря проделанной тяжёлой работе. Но мы хотим добиваться большего, чем третьи места. Для этого мы усердно работаем, у нас есть планы, и мы надеемся, что всё будет реализовано.

В Австрии сложная трасса, и будет спринтерская гонка. Теперь с последними изменениями, которые мы внесли в болид, работать стало легче. И пилоты, и команда наслаждаются гонками на автомобиле, который у нас есть сейчас. Мы боремся за более крупные очки и с нетерпением ждём старта в Австрии», — приводит слова Шовлина Racingnews365.

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