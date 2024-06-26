Марко: в «РБ» нам нужен молодой гонщик. Это будет Лиам Лоусон

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место гонщика Даниэля Риккардо в «РБ» в следующем сезоне.

«Акционеры дали понять, что это юниорская команда, и мы должны действовать в соответствии с этим. Даниэль в команде, потому что его рассматривали в «Ред Булл», но теперь это место принадлежит Серхио Пересу. В «РБ» нам нужен молодой гонщик. Это будет Лиам Лоусон», — приводит слова Марко GrandPrix.

Ранее известный журналист и эксперт Джо Сейвуд написал, что Лиам Лоусон может получить место в болиде «РБ» уже после летнего перерыва.

В настоящий момент команда Формулы-1 «РБ» в Кубке конструкторов занимает шестое место, имея в активе 28 очков.