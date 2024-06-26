Вассёр объяснил, что обеспокоило «Феррари» в тестах Ферстаппена перед ГП Испании

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал тесты гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на болиде 2022 года в Имоле перед Гран-при Испании. Не оспаривая законность испытаний, француз отметил, что участие боевого пилота в таких тестах перед Гран-при расходится с изначальной целью подобных испытаний.

«Подобные тесты можно проводить с основными гонщиками команды, и для меня они больше связаны с развитием болида, в частности за неделю до Гран-при. Я не жалуюсь на то, что сделал «Ред Булл», потому что это соответствует правилам.

Но такие тесты больше касаются развития автомобиля, чем чего-либо ещё. Они явно посадили Макса в болид не для того, чтобы он набирался опыта.

Понятно, что они связаны с развитием автомобиля, потому что подобными тестами пользуются молодые пилоты, но это требует другого подхода. Вы хотите дать им возможность добиться прогресса в дополнение к их работе на симуляторе, чтобы гонщики так развивались. Но это уже совсем другая история», — приводит слова Вассёра GrandPrix.

Напомним, командам Формулы-1 разрешено проводить тесты на автомобилях минимум двухлетней давности.