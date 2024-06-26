«Мы создали шедевр». В Aston Martin показали спорткар, разработанный с участием Алонсо

Компания Aston Martin представила спорткар Valiant, который был создан на базе Aston Martin Valour при участии двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, на счету которого также титул чемпиона мира по гонкам на выносливость и две победы в «24 часах Ле-Мана».

Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

Aston Martin Valiant оснащён 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом мощностью 745 лошадиных сил, который комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач.

Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

Создатели отмечают, что кузов автомобиля выполнен из карбона и генерирует больше прижимной силы, чем Valour. Так, в отличие от Valour, Valiant оснащён не спойлером, а задним антикрылом, а кроме того, в глаза бросается массивный сплиттер в передней части.

Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

«Valour стал прекрасным способом отметить 110-летие Aston Martin, но вместе с этим этот автомобиль вдохновил меня на создание более экстремальной версии, ориентированной на трассу, но также захватывающей при езде по дорогам общего пользования, — отметил Алонсо. — Valiant родился из моей страсти к пилотированию на пределе, и я получил огромное удовольствие от работы с Aston Martin и подразделением Q как над дизайном машины, так и над его характеристиками. Считаю, что мы создали шедевр».

Интерьер Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

Скоростные характеристики автомобиля не сообщаются, однако известно, что будет построено лишь 38 экземпляров Valiant, а публичная премьера спорткара состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля.