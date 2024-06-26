«Уильямс» перепробовал три днища на болиде Сарджента — со всеми были проблемы

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз после Гран-при Испании рассказал, что на болиде команды наблюдается одна и та же проблема, связанная с потерей прижимной силы. Ранее по ходу сезона с ней боролся Александер Албон, а в Барселоне команда так и не смогла её решить на машине Логана Сарджента.

«Оба болида столкнулись с проблемой, что теряется прижимная сила. Это наблюдалось чаще у Албона, чем у Логана. Здесь Сардженту поменяли три днища.

Мы поставили днище, которое точно было в хорошем состоянии, перед первой свободной практикой Гран-при Испании, но возникла проблема с потерей прижимной силы. Мы поменяли днище перед второй свободной практикой — снова та же проблема. Мы поменяли днище в болиде в третий раз уже перед квалификацией.

Я думаю, что проблема не в днищах, так как измерения потери прижимной силы были одинаковыми. Поэтому я думаю, что у нас либо ошибки в измерениях, что вполне возможно, либо в автомобиле есть элемент, в котором заключена проблема, но мы пока этого не понимаем», — приводит слова Ваулза RaceFans.

Ранее Логан Сарджент рассказал, что Гран-при Испании станет первым уикендом в сезоне, когда у гонщиков «Уильямса» будут более-менее одинаковые болиды, но в итоге автомобили всё-таки различались.